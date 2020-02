Bergonzi: “Pasqua insufficiente ieri. Commisso pagherà le conseguenze delle sue dichiarazioni, ma lo ha fatto per i tifosi”

Anche l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi ha commentato gli episodi nel lunch match di ieri allo Juventus Stadium. Queste le sue dichiarazioni a CalcioToday.it: “Il primo rigore è indiscutibile. Pasqua non lo aveva visto, poi giustamente si è corretto con il VAR. Il secondo rigore non c’è e il fatto che sia stato confermato anche dopo il controllo al monitor rende la prestazione dell’arbitro insufficiente. Commisso secondo me ha sbagliato a fare certe dichiarazioni e ne pagherà le conseguenze. Lo ha fatto soprattutto per i tifosi”.