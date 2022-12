Berlusconi: “Compiango i miei critici, tristi e molto cattivi. Era una battuta da spogliatoio paradossale”

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi è stato protagonista in un discorso alla sua squadra, dove ha promesso un pullman di prostitute in caso di vittoria contro Juventus o Milan. Un clima goliardico, a detta del numero 1 dei brianzoli, che non tutti hanno compreso. Berlusconi ha quindi risposto prontamente su Twitter: “Compiango chi mi ha criticato, personaggi tristi e gratuitamente cattivi, con grave mancanza di humor”.

E aggiunge: “Era chiaramente una semplice battuta da spogliatoio, paradossale e rivolta ai soli calciatori, non pensavo che potesse suscitare commenti tanto malevoli. Facciamo gli auguri anche ai miei nemici, in fondo è sempre Natale”.