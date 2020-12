Bernardeschi cerca spazio in vista dell’Europeo e Raiola lo offre a due club. Avventura alla Juventus al capolinea?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa il procuratore dell’ex Fiorentina Federico Bernardeschi Mino Raiola, avrebbe proposto il suo assistito a Milan e Lione. L’attaccante della Juventus infatti non sta trovando lo spazio sperato con Pirlo e, anche in vista dell’Europeo in programma nel 2021, Bernardeschi vorrebbe trovare una squadra per mettersi in mostra. I due club potrebbero essere interessati al calciatore, ma solo nel caso di una cessione in prestito. La Juventus non ha ancora aperto a questa opzione e in alternativa chiede 25 milioni per il cartellino. Che l’avventura di Federico in bianconero sia giunta al capolinea?

