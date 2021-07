Bernardeschi, Chiesa e Sottil: i tre talenti della Primavera viola con una città in comune e un destino da cambiare

In principio fu Bernardeschi, passato comunque da un prestito importante a Crotone, poi toccò a Chiesa, che Sousa fu bravo a lanciare subito tra i grandi e ora è il turno di Riccardo Sottil. Dal ’94 al ’99, la Fiorentina ha raccolto dalle Primavere dell’ultimo decennio tre giocatori piuttosto simili dal punto di vista tattico, ognuno poi con le sue caratteristiche e i primi due accomunati anche da un unico destino: la cessione alla Juve.

Due di essi sono anche figli d’arte e uno dei quali, Riccardo Sottil appunto, rappresenta la nuova speranza viola, da lanciare a pieno titolo dopo un paio di stagioni tra poche presenze e qualche prestito tra Pescara e Cagliari. L’esterno torinese di nascita ad oggi sarebbe uno dei tre titolari del tridente, quello di sinistra, in attesa che si chiuda il mercato dato che qualcosa in quella zona potrebbe ancora arrivare. Da un lato l’auspicio che anche Sottil si affermi come i predecessori in viola, dall’altro possibilmente che Torino resti solo la sua città di nascita.