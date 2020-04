Bernardeschi diventa una pedina di scambio: Ecco quale potrebbe essere il suo futuro

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere presto lontano dalla Juventus. L’ex giocatore della Fiorentina, ormai è agli ultimi posti delle gerarchie di Maurizio Sarri, come dimostrano le presenze stagionali (18 presenze in Serie A per un totale di 795′ giocati). Nel prossimo mercato estivo, il club bianconero potrebbero usarlo come parziale contropartita per arrivare ad Arkadius Milik, ariete del Napoli. La Juventus infatti, come si legge su Tuttosport, è alla ricerca di un attaccante visto che Higuain probabilmente dirà addio a fine stagione: oltre al polacco, nel mirino della Vecchia Signora ci sono anche Icardi e Gabriel Jesus. Al Napoli Bernardeschi potrebbe prendere il posto di Callejon, destinato all’addio in estate dopo tante stagioni in maglia azzurra.