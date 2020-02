Federico Bernardeschi, ex calciatore della Fiorentina oggi in forza alla Juventus, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio. Di seguito un estratto dell’intervista in cui si sofferma sui suoi sogni da bambino: “Fin da piccolo ho fatto molte volte il raccattapalle a Firenze. Ho avuto la possibilità di andare in campo in diverse occasioni. La partita che mi ha emozionato di più è stata Fiorentina-Liverpool in Champions League: l’atmosfera della Champions era speciale, mi rimase dentro questa cosa e la sera, a casa, qualche pensiero ce l’ho fatto”.