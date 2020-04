Bernardeschi in vendita per prendere un top player: ma nonostante tutto la Juventus vuole guadagnarci anche con lui

Che Bernardeschi non sia più una prima scelta per la Juventus è ormai risaputo. Tuttavia adesso l’ex Fiorentina potrebbe diventare vera e propria “merce di scambio” per i bianconeri, che hanno per lui un piano ben preciso. Secondo calciomercato.it, infatti, Bernardeschi potrebbe rientrare, insieme a Douglas Costa e Pjanic, in un pacchetto di tre giocatori che verranno venduti. Il ricavo potrebbe servire alla Juve per puntare a veri e propri top player, in primis Paul Pogba. Ovviamente però il club di Torino non vuole perdere nulla, e come suo solito cercherà di realizzare delle plusvalenze. Gli acquirenti per Bernardeschi non mancano, e per questo il club di Torino non si farà scrupoli nel porre un prezzo importante. Insomma, nonostante il rendimento alquanto deludente di questi anni, la Juve troverà il modo di guadagnarci anche con l’ex Fiorentina.