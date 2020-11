Bernardeschi perde il posto da titolare anche in Nazionale: contro la Bosnia al suo posto ci sarà Berardi

Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo in trasferta contro la Bosnia nell’ultima giornata del girone di Nations League. Con una vittoria (o con un pareggio tra Polonia e Olanda) gli Azzurri vincerebbero il gruppo A, accedendo così alle final four della competizione. Nella formazione iniziale c’è un solo cambio rispetto alla partita contro la Polonia, e riguarda proprio un ex Fiorentina. Federico Bernardeschi, infatti, perde il posto da titolare a favore di Berardi che affiancherà Belotti e Insigne nel tridente offensivo. Questa la formazione dell’Italia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emersono, Jorginho, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Belotti.