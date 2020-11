Bernardeschi rivendica il suo spazio: “Nella Juventus c’è posto per me e ho la fiuducia di Pirlo. Mi fanno ridere quelli che si chiedono che cosa farò da grande”

Tuttosport riporta le parole dell’ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi che dopo la rete messa a segno in Nazionale non risparmia alcune frecciatine: “Penso di avere spazio nella Juventus, anche in questo caso la sola strada è quella del lavoro. Ho parlato con Pirlo, mi sono messo a disposizione, ho giocato dove mi ha chiesto. Ho la sua fiducia. Quando si cambia staff e allenatore ci sono sempre meccanismi nuovi e relazioni personali diverse da quelle precedenti: serve tempo. Pirlo ha una grande fortuna dalla sua parte: è stato un fuoriclasse, un campione assoluto e ha vissuto spogliatoi importanti. Pochi allenatori hanno avuto questa opportunità e lui metterà tutta la sua esperienza da calciatore come allenatore, per capire uno spogliatoio. Credo che stiamo facendo bene. Sarri? Ci sono state delle incompatibilità, probabilmente: non è riuscito a trasmettere quello che voleva trasmettere e noi non siamo stati capaci di capirlo. Mi fanno ridere quelli che si chiedono che cosa farò da grande“.

