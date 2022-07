Bernardeschi saluta la Juventus: “Sei stata la mia casa e la mia famiglia”

Federico Bernardeschi ha lasciato la Juventus e l’Italia per seguire i connazionali Insigne e Criscito al Toronto. In Canada inizierà una nuova vita per l’ex stella del vivaio della Fiorentina, che proprio a Firenze ha fatto vedere le migliori cose della sua carriera. Nel salutare il club bianconero, Bernardeschi ha speso parole al miele per la Juve:

“Si è concluso un percorso di vita. Questa città, questi colori, hanno accompagnato il mio percorso di atleta, di uomo e di padre! Un viaggio durato cinque anni fatto di indimenticabili vittorie e dolorose sconfitte, che si conclude con la consapevolezza di scegliere il cambiamento come momento di evoluzione professionale e personale. Le critiche sono state uno stimolo, gli applausi un orgoglio! Lascio Torino, la mia casa. Lascio la Juventus, una famiglia. Con gratitudine e rispetto. Grazie a tutti voi!”