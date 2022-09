Bernardeschi: “Se penso ai sogni che avevo quando giocavo da bambino con la Fiorentina dico che erano proprio quello che ho fatto nella mia carriera. Rigore contro l’Inghilterra? Se uno ha personalità, ce l’ha sempre”

L’ex attaccante di Fiorentina e Juventus, adesso andato a giocare in Canada, Federico Bernardeschi, in un’intervista rilasciata a DAZN, ha confessato di non avere rimpianti relativamente alla propria carriera: “Proprio zero. Ho giocato in un top club europeo, ho vinto tantissimo. Sono diventato campione d’Europa e con i miei compagni in Nazionale abbiamo fatto un qualcosa di straordinario. Se chiudo gli occhi e ripenso a quando sono partito da bambino, quando giocavo alla Fiorentina, e ai sogni che avevo, mi rispondo che erano proprio questi”.

Bernardeschi è stato uno di quei giocatori che hanno calciato i rigori nella finale dei campionati europei contro l’Inghilterra: “Se uno ha personalità ce l’ha sempre. Io mi sarei sentito male con me stesso a non calciarlo”.