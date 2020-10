Bernardeschi si fa odiare anche i tifosi della Juventus, il clamoroso retroscena di mercato

L’ex giocatore della Fiorentina, ora alla Juventus, Federico Bernardeschi ha deciso di non farsi voler bene neanche a Torino. Infatti, secondo quanto riportato da France Football, il toscano avrebbe rifiutato di trasferirsi al Lione facendo saltare la trattativa della Juve con Houssem Aouar. Il buonissimo prospetto franco-algerino non è arrivato in Italia proprio per colpa di Bernardeschi che ha scontentato tutti. La Juventus per la mancata trattativa, il Lione per la questione monetaria e proprio Aouar che aveva sperato di finire in Italia.

0 0 vote Article Rating