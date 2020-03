Bernardeschi: “Sono giorni che vivo uno stato d’animo di confusione e di incertezza. Ho deciso di andare in ritiro…”

Attraverso Instagram, l’ex numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi ha annunciato le sue donazioni presso l’Ospedale Humanitas Gradenigo evidenziando anche alcuni fattori: “È fondamentale il contributo di tutti, anche minimo, insieme e uniti possiamo vincere la partita più importante del Paese, anche soltanto condividendo questo messaggio. Sono giorni che vivo uno stato d’animo di confusione e di incertezza, di riflessione per quello che sta accadendo. So bene che la cosa migliore da fare per tutti quanti in questo momento è seguire le direttive del Governo, stare a casa, ridurre al minimo il rischio di contagio. È quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po’, regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa”.