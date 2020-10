Bernardeschi spreca l’ennesima occasione e si prende una pioggia di critiche: “Non è un giocatore da Serie A né da categorie inferiori”

Piovono critiche fortissime su Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, ieri disastroso contro il Verona, ha subito nelle ultime ore un vero e proprio attacco mediatico. Sul Corriere della Sera, ad esempio, la sua pagella recita “Apparso uno in meno, perde l’occasione per guadagnare terreno e stima. Procede la sua processione in giro per il campo alla ricerca della posizione giusta in cui trovarsi”. Di lui ha parlato poi anche l’ex Juventus Nicola Amoruso: “Ha 26 anni e siamo ancora qui a parlare del suo ruolo… questo non è un segnale positivo”. E infine, forse il più duro di tutti, il giornalista Tony Damascelli a Radio Radio: “Bernardeschi ormai lo chiamo ‘Pallapersa’. Non è più un giocatore da Serie A e nemmeno da serie inferiore”.

