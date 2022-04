Berni: “Italiano ha migliorato tanti giocatori, ma non Dragowski: ha invece promosso un portiere che non era mai stato titolare altrove. Costruzione dal basso? I difensori prima o poi finiranno all’ospedale”

L’ex difensore della Fiorentina Fabrizio Berni ha fatto delle osservazioni particolari su Italiano e Dragowski nel corso di TMW News. Sentite le sue dichiarazioni sulla partita contro la Juventus e non solo:

“Ci si dimentica che negli ultimi due anni la Fiorentina si è salvata anche grazie agli interventi e a un buon rendimento costante di Bart Dragowski. E’ stato il migliore della squadra nell’ultima stagione. Italiano ha migliorato tanti giocatori, ma nel suo caso non è andata così. Non ha beneficiato al polacco, che resta un buon portiere al di là di qualche difetto nelle uscite. Italiano ha sovvertito le gerarchie promuovendo Terracciano, che è discreto, ma finora mai titolare nelle altre sue esperienze”.

E sul gioco dal basso ha affermato: “E’ una delle tante amenità del calcio moderno e fa sorridere anche personaggi più autorevoli di me, vedi Capello. Il portiere deve parare e se poi è abile con i piedi per la cd. costruzione dal basso meglio ancora. Ma questa è solo un’altra delle novità del calcio italiano che porta a un possesso spesso sterile, passaggi indietro e laterali. E’ vista invece come una bestemmia lanciare verso le punte. I difensori italiani nei disimpegni stretti alla fine si annoderanno su se stessi nelle loro aree di rigore. E se si annodano dovranno poi essere portati all’ospedale per essere liberati. Ai difensori si chiedono cose astruse.”