Berrettini tra poco in scena a Wimbledon per la finale. Il fratello: “In famiglia siamo tutti tifosi della Fiorentina, non soltanto lui”

Oggi è anche la giornata di Matteo Berrettini, che alle 15 sfiderà Novak Djokovic nella finale di Wimbledon. A raccontare alcuni aneddoti riguardanti il tennista tifoso della Fiorentina è il fratello Jacopo a La Gazzetta dello Sport:

“La passione per il basket? Nasce dal nonno materno, Elio, che ha pure giocato a Rieti in serie B” afferma il fratello. “Seguivamo la Virtus Roma, ma Matteo è pazzo di Nba, conosce i quintetti di tutte le squadre e ama LeBron. E poi c’è la Fiorentina. In casa siamo tifosi dei viola. “Colpa” del nonno paterno Piero“.