Berrettini trionfa a Londra! Il tennista della Fiorentina supera Norrie e si prende il titolo!

E con questo sono cinque! Matteo Berrettini batte il padrone di casa Cameron Norrie all’ATP 500 del Queen’s, a Londra, laureandosi campione sull’erba inglese. Il classe ‘96 romano, tifoso della Fiorentina, conquista il quinto titolo della propria carriera, dopo quelli di Gstaad, Budapest, Stoccarda e Belgrado.

Una settimana incredibile quella del numero 1 d’Italia e numero 9 del mondo, che trionfa perdendo solo un set in tutta la competizione. Berrettini ha superato in serie Travaglia, Murray, Evans, De Minaur, prima di battere a domicilio il mancino classe ‘95 Norrie. Complimenti Matteo, cuore viola!