Berrettini: “Un momento speciale per me a Firenze, purtroppo abbiamo preso quattro pere. Stupendo giocare a tennis qua, in bocca al lupo alla squadra per la Conference”

Un ritorno dolceamaro a Firenze per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, tifoso della Fiorentina, ha ricevuto le chiavi della città da Nardella lunedì scorso, prima della batosta casalinga della Viola contro la Lazio. Ieri il classe ’96 nativo di Roma è subito uscito dall’Atp di Firenze, per mano dello spagnolo Carballes Baena. Queste le parole post gara del tennista italiano, chiamato in causa anche sul tema Fiorentina:

“Difficile ritrovare il sorriso, abbiamo preso 4 pere. Mi dispiace che sia andata così, è stato un momento molto bello per me prima della partita. Devo ringraziare il tennis, giocare a Firenze è stato stupendo ed è qualcosa che sognavo da bambino sentire tutte le voci che tifavano per me. In bocca al lupo alla squadra che giocherà in Conference League, non so se sarò ancora a Firenze”.