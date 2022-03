Berti: “Contro la Fiorentina partita decisiva per l’Inter. La squadra di Inzaghi è obbligata a vincere”

Manca sempre meno alla gara tra Inter e Fiorentina in programma domani alle 18 a San Siro. Il doppio ex della sfida Nicola Berti ha parlato così a Tuttosport: “Spero vinca l’Inter ovviamente. Non esiste secondo me partita più decisiva di quella di domani per la squadra di Inzaghi, visto che arriva dopo il pari di Torino e prima della sosta e del match con la Juventus. L’Inter è obbligata a vincere, altrimenti diventa dura. Che scelte farei per il match di domani? Inzaghi non ha tante scelte, la rosa è questa e secondo me è da rafforzare. Io punterei sempre su Lautaro, ma mancano dei gol suoi, sarà importante domani”.