Berti: “Contro l’RFS, la Fiorentina doveva segnare almeno quattro gol. Questa squadra a volte, dimostra di non avere voglia di cambiare risultato”

L’ex portiere Gianluca Berti, a Italia 7, è tornato a parlare dell’ultimo incontro disputato dalla squadra viola in Conference League: “Ho visto una brutta partita da parte della Fiorentina contro l’RFS. Per l’ennesima volta, i viola hanno avuto tante occasioni, inoltre contro una squadra molto modesta. La squadra di Italiano doveva segnare almeno quattro gol. Ma questa squadra a volte non dimostra cattiveria, voglia di cambiare risultato. Se non hai questa caratteristiche, poi esci senza bottino pieno.

Poi ha proseguito: “Gli attaccanti della Fiorentina non stanno bene fisicamente ancora, ed inoltre hanno delle difficoltà tattiche. Il serbo sa di avere grandi qualità, ma al momento non riesce ad esprimerle”.