Berti ed il miglior modo di presentarsi alla Fiorentina. Un rinforzo importante con vista sul futuro VIDEO

L’ufficialità del suo arrivo alla Fiorentina è arrivata solo l’ultimo giorno di mercato ma Tommaso Berti si candida a diventare ben presto un protagonista della formazione Primavera di Aquilani. Il 2004, l’unico in Italia nei professionisti a giocare così tanto in Serie C lo scorso anno, è un prospetto interessante e che la Fiorentina si è voluta assicurare. 26 presenze totali condite da un gol ed un assist per Berti col Cesena nella passata stagione, ed ora il centrocampista romagnolo è pronto a far vedere le sue qualità anche in riva all’Arno. Berti si è presentato nel migliore dei modi ai nuovi tifosi, segnando un gol meraviglioso col sinistro. Botta potente col pallone che bacia la traversa prima di incastonarsi nella rete del Sassuolo. Un gol che ha dato la giusta scossa alla formazione viola, che ha rimontato uno svantaggio di due gol.

Schierato da mezzala da mister Aquilani, Berti si è subito dimostrato prontissimo a prendere il proprio posto nella Fiorentina. Il ragazzo ovviamente sarà monitorato anche in ottica prima squadra, benché giovanissimo. La Fiorentina ha acquisto il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. “Avremmo voluto trattenerlo ancora, ma comprendiamo il desiderio del ragazzo di cimentarsi in un club di Serie A e pertanto abbiamo deciso di assecondare questa sua aspettativa. A Tommaso mandiamo un grande in bocca al lupo in vista di questa nuova esperienza e siamo certi che saprà dimostrare tutto il suo valore”. Così il co-presidente del Cesena Lewis ha salutato Berti, che con la maglia della Fiorentina si giocherà la propria occasione. E l’inizio è stato senza dubbio il migliore possibile.

Ecco il video del bellissimo gol di Berti, dal minuto 3:00 in poi: