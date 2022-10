Berti: “Fu un incubo per me tornare a Firenze, lo stadio non tifava contro l’Inter ma contro di me. Ma l’anno dopo mi vendicai con la Fiorentina”

Il ricordo da parte di Nicola Berti che a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il famoso episodio del suo ritorno a Firenze con la maglia dell’Inter, dopo un addio burrascoso:

“Quando tornai al Franchi per la prima volta da avversario fu un incubo. Era l’anno dello scudetto. Lo stadio non tifava contro l’Inter ma contro Nicola Berti. Tanto che Trapattoni fu costretto a sostituirmi. L’anno dopo al Meazza mi sono “vendicato” segnando sotto la curva dei tifosi viola. Diciamo che non riuscii a controllare i movimenti delle dita… certo non un’esultanza molto educata, ma succede quando sei un ragazzo”.