Berti: “La dinamica fa pensare che Dragowski abbia chiamato il pallone, ma Vlahovic doveva spazzarla in ogni caso”

L’ex portiere e oggi direttore sportivo della Carrerese, Gianluca Berti, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La Fiorentina non sta passando un momento positivo, anche se ieri il risultato poteva essere diverso. Quando gira così, c’è poco da fare. La squadra di Prandelli deve accelerare, questo è innegabile. Le neopromosse si stanno comportando veramente bene: lo Spezia sta avendo un rendimento incredibile, ma anche lo stesso Benevento sta facendo un buon campionato. Penso che i valori della Fiorentina siano nettamente superiori a queste squadre, ma quando sei in queste situazioni trovare il bandolo della matassa non è facile. Quando perdi in questo modo c’è rammarico, sicuramente di più rispetto a quando la sconfitta è avvalorata dai valori visti in campo”.

Berti parla poi di Dragowski, al centro della critica dopo la partita contro la Sampdoria: “La dinamica fa pensare che il portiere abbia chiamato il pallone, ma Vlahovic doveva comunque spazzarla via. In quelle situazioni bisogna rischiare il meno possibile. Sul secondo gol c’è da dire che quando toccano il pallone, diventa tutto più difficile. Ma buttare addosso la croce ad un portiere che aveva fatto molto bene fino ad ieri non è la cosa giusta”.