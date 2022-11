Berti: “Non capisco dove sia il problema di fare il ritiro estivo al Viola Park. Se hai una grande struttura è giusto usarla”

L’ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha parlato a Italia 7 di alcune vicende di casa viola, partendo dal tema del ritiro estivo al Viola Park: “Non capisco dove sia il problema. Mi sembra che club come Juventus, Milan e Inter lo facciano già da anni. Del resto quando hai a disposizione strutture di grande qualità, perché dovresti andare altrove? Ormai il calcio è cambiato, i ritiri in montagna stanno scomparendo”.

E poi, sull’esordio di Amrabat al Mondiale, ha aggiunto: “Negli ultimi mesi ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti della Fiorentina, per cui la sua prestazione di oggi non mi stupisce. Tornando alla squadra viola, questa sosta sarà importante per sistemare alcuni aspetti e fare il famoso richiamo di preparazione”.