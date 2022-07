Berti: “Sarà Gollini il titolare della Fiorentina, ma ci sarà spazio per Terracciano. Jovic ha i numeri del campione”

L’ex portiere, tra le altre, di Fiorentina e Sampdoria Gianluca Berti è intervenuto a Radio Toscana, soffermandosi sull’acquisto di Pierluigi Gollini: “Al Tottenham ha giocato poco, a Firenze le gerarchie mi sembrano chiare e sarà lui il titolare. Con il suo acquisto la Fiorentina cerca di andare a migliorare il reparto difensivo: l’ex Atalanta viene da un’annata particolare, mentre Terracciano è diventato a sorpresa il titolare. Sarà una scelta dell’allenatore, ma io penso che alla fine giocherà Gollini. Detto questo, essendoci tre competizioni, penso che ci sarà spazio per entrambi e Italiano li alternerà”.

Continua così Berti: “La Fiorentina che si sta delineando sulla carta non mi dispiace, anche se poi alla fine parlerà il campo. Torreira mi piaceva e lo ritenevo un giocatore importante, ma Pradè ha spiegato in modo chiaro la scelta della società. Dodô sarebbe un altro acquisto importante. Jovic? E’ un giocatore importantissimo, ancora giovane e con colpi importanti. Quando sei al Real non giochi a briscola, ma per vincere tutte le competizioni. Ha i numeri del campione, mi auguro che possa dimostrare il suo valore a Firenze“.