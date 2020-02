Bertini: “La risposta di Nicchi a Commisso è stata eccessiva. Per Fiorentina-Atalanta serve un arbitro d’esperienza”

L’ex arbitro internazionale Paolo Bertini ha parlato a tuttomercatoweb degli episodi di Juventus-Fiorentina, e della discussione a distanza tra Commisso e Nicchi: “L’errore arbitrale c’è stato ed è più grave perché di mezzo c’è anche il Var. Al tempo stesso però non va enfatizzato troppo, credo si sia andati oltre il normale dibattito rispetto ad una decisione certamente sbagliata. Commisso forse ha detto anche di più di quel che aveva in testa e la risposta di Nicchi è stata esagerata. E’ stato un episodio letto male ma non bisogna fare una caccia alle streghe e tutti devono tenere il profilo giusto, compreso il presidente del’Aia. Che arbitro servirà per Fiorentina-Atalanta? Uno bravo, esperto, capace e che abbia fatto tante partite di questo genere. Serve un arbitro che sappia come porsi di fronte all’ambiente, senza un atteggiamento dirompente. I più vecchi hanno la capacità per affrontare questo tipo di partita”.