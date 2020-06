Bertolini polemica: “Per la Fiorentina la squadra femminile è solo una questione di immagine. Milan arrabbiato perché le viola sono andate in Champions al posto suo”

In seguito all’annullamento della stagione di Serie A femminile, il ct della Nazionale Milena Bertolini ha attaccato duramente alcuni club tra cui la Fiorentina: “Le ragazze sono triste, soprattutto quelle che hanno patito di più l’annullamento del campionato. Le juventine, che non hanno avuto lo scudetto, e le milaniste, che in Champions vedranno andare la Fiorentina nonostante avessero gli stessi punti. E pensare che Juve e Milan erano i due soli club che dopo il lockdown avevano permesso alle calciatrici di tornare ad allenarsi. Ci sono state squadre, invece, che mentre facevano allenare gli uomini non trovavano un campo per le donne. È accettabile? Non è discriminazione? Su 12 squadre, due, Juve e Milan, hanno considerato le atlete un valore, dando loro dignità. Io capisco le difficoltà dei quattro club dilettantistici, ma i restanti sei (tra cui la Fiorentina, ndr)? Sono rimasti fermi, e questo dice tanto. Per queste società avere la squadra femminile è solo una questione di immagine, priva di sostanza”.

