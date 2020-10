Bertoni a FN: “La Fiorentina NON può ambire ad una qualificazione europea. Più fiducia a Vlahovic e a Milano la partita l’ha persa anche Iachini”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni segue ancora con molto affetto le vicende della squadra in campionato. Un tema questo trattato con Fiorentinanews.com.

La Fiorentina potrà rientrare nelle posizioni giuste per giocarsi un posto in Europa?

“Per quello che ho visto no. E’ andato via Chiesa e i viola hanno perso molto. Iachini ultimamente gli aveva trovato il ruolo perfetto, a tutta fascia. Ribery è un calciatore fondamentale per la Fiorentina e speriamo che possa giocare tutte le partite”.

Arriviamo a Vlahovic: cosa ne pensa del giovane attaccante serbo?

“Darei più possibilità a Vlahovic. Secondo il mio parere gioca troppo spalle alla porta, dovrebbe stare più vicino all’area di rigore. Koume mi piace, è un attaccante che ricerca la profondità ed è molto forte di testa”.

Dopo il gol sbagliato a San Siro Vlahovic fu richiamato da Iachini sotto il punto di vista della concentrazione. Lei cosa avrebbe fatto col giovane centravanti della Fiorentina?

“Innanzitutto c’è da dire che comunque quando sbagliò il gol a Milano calciò di destro quando lui è un sinistro naturale. Io continuerei a metterlo in campo, è un calciatore che ha bisogno di fiducia. A Milano non ha perso lui la partita ma l’ha persa la Fiorentina. Devo fare una critica a Iachini perché quella sera non ha azzeccato le sostituzioni. Togliendo Chiesa e Ribery, tolse dal campo le due preoccupazioni principali per l’Inter. Non è stata casualità perdere quella partita”.