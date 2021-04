Bertoni: “Aspettiamo a giudicare Vlahovic, avrà bisogno di tante partite. Quarta? Non comprendo perché Iachini…”

L’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni, intervistato dal Brivido Sportivo ha parlato di alcuni temi di casa viola: “Vlahovic? Non è possibile dare a lui la responsabilità di essere l’unica punta. Per fortuna al suo fianco c’è Ribery che ha molta esperienza. Dusan ha cominciato ora a fare gol, sta vivendo un bel momento. Però aspettiamo a giudicarlo, avrà bisogno di giocare tante partite prima di esaltarlo, ma credo che diventerà un calciatore molto importante. Quarta? Francamente non comprendo perché Iachini non lo abbia fatto giocare col Sassuolo. Lucas è sempre uno dei migliori nella Fiorentina. Mi aspettavo che si integrasse subito perché è uno serio che lavora tanto. Legge benissimo il gioco. Va bene coi piedi e di testa