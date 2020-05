Bertoni: “Firenze deve sognare almeno un piazzamento Champions. Consiglio alla Fiorentina Alario per l’attacco e Rojas per la difesa”

L’ex attaccante argentino della Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato così a Casa Viola, trasmissione di Toscana Tv: “Commisso? E’ al suo primo anno e va appoggiato. Non è facile portare avanti un progetto a lungo termine: deve fare una squadra competitiva. Firenze deve sognare per traguardi importanti, almeno per entrare in Champions League. I giocatori ci sono, vediamo cosa succede il prossimo campionato. Carrascal? E’ un bravissimo calciatore, un ragazzo giovane e che ha molto futuro. A me piacerebbe molto un attacco con Chiesa, Ribery e Alario del Bayer Leverkusen. E’ un attaccante che gioca molto bene spalle alla porta e che gioca bene anche con la squadra. Per la difesa a me piace molto Rojas del River Plate: difensore rapido e forte di testa. Un calciatore da vedere dal vivo”.