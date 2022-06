Bertoni: “Firenze merita più del settimo posto. Fiorentina, ma dove lo ritrovi uno come Torreira a quelle cifre?”

In un’intervista rilasciata a la Repubblica, l’ex Fiorentina Daniel Bertoni ha parlato anche dell’attuale squadra viola, con un riferimento anche al prossimo mercato. Queste le sue parole: “La Conference League è un ottimo traguardo, anche se Firenze merita più del settimo posto. Sono convinto che se avesse tenuto Vlahovic sarebbe arrivata in Champions League. 75 milioni, però, sono un prezzo importante. Cabral? Non ha ancora fatto vedere tutto ciò che sa fare, ha i movimenti giusti ma deve ancora migliorare”.

E ancora: “Mi piace Agustin Alvarez del Penarol, sa fare tutto. Se Nico Gonzalez giocasse dalla metà campo in su sarebbe devastante e mi piace più a sinistra che a destra. Italiano? Mi piace molto, sa dare identità alla squadra e ha fatto un miracolo nonostante la cessione dell’attaccante. Gli dico di restare e spero che si confermi Torreira, perché a quelle cifre uno come lui non lo ritrovi”