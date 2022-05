Bertoni: “Gonzalez sarà sempre più decisivo per questa squadra. Con le sue qualità avrebbe già potuto segnare di più”

L’ex grande attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni, è stato chiamato a giudicare il rendimento in campo dell’attuale viola e connazionale, Nicolas Gonzalez, da parte del Corriere dello Sport-Stadio: “Mi piace tanto questo giocatore e secondo me potrà fare ancora meglio e soprattutto un numero maggiore di reti a cominciare dall’anno prossimo” ha detto Bertoni.

Il quale poi ha aggiunto: “Con le sue possibilità, qualità e il suo dribbling avrebbe già potuto fare più centri, ma il primo anno in Italia non è mai semplice adattarsi. Potrà essere sempre più decisivo per questa squadra che ha un modulo ben definito grazie a Italiano e un bel calcio, divertente”.