Bertoni: “Martinez Quarta è una delle migliori notizie. Pezzella invece..”

L’ex giocatore della Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, con una intervista a Radio Bruno, ha commentato la stagione in corso della squadra viola, analizzando anche il rendimento dei connazionali Pezzella e Martinez Quarta. Queste le sue parole: “Noni si può dire nulla della partita di ieri. Gia prima della partita sapevamo tutti che l’Inter era troppo più forte della Fiorentina, ma penso che la squadra di Prandelli abbia giocato una buona partita nel complesso, ha dimostrato di avere fiducia rispetto ad altre partite. Si poteva fare di più certo, perché dopo il vantaggio dei nerazzurri c’è stata una traversa, poi i valori hanno portato al risultato finale. Martinez Quarta? Sono contento che stia andando così bene, si è ambientato subito e certamente il suo rendimento è una delle notizie migliori in questa stagione. Si sta adattando bene ma quando hai qualità e quantità come lui è più facile. Lui anticipa molto bene gli avversari ma sicuramente può migliorare, si vede che ha fiducia e sta trovando la giusta confidenza con i compagni. Pezzella? Non lo vedo bene, mi pare un po’ giù di morale: sta attraversando una stagione difficile. Speriamo che possa riprendersi. Cosa serve ora ai viola? A questa squadra servono subito un regista e un centravanti molto forte, uno come Lukaku e Lautaro Martinez”.

