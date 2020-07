Bertoni: “Ribery ambiva ad avere una Fiorentina più competitiva. Retrocessione evitata? Per fortuna ci sono squadre più deboli di quella viola”

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Daniel Bertoni, ex calciatore di Fiorentina e Napoli. Sui viola e un possibile scambio col Milan tra Milenkovic e Paquetà, l’argentino ha detto: “il brasiliano ha iniziato male ma adesso si sta adattando al calcio italiano, mentre Milenkovic è un centrale di gran classe, pertanto in caso di scambio bisognerebbe trovare un difensore di gran valore. La Fiorentina stava rischiando di lottare per evitare la retrocessione, per fortuna che ci sono squadre più deboli.”

Sul caso Ribery: “E’ un giocatore di esperienza, un punto di riferimento per tutta la Fiorentina, bisogna capire dopo quanto accaduto se il francese vorrà andare via per un posto che reputa più tranquillo. Credo che il transalpino ambiva ad una Fiorentina più competitiva, personalmente lo reputo un calciatore straordinario che può giocare ovunque”.