Betis Siviglia-Fiorentina: Come vederla in DIRETTA gratuitamente

Terza e ultima partita amichevole di un certo spessore che la Fiorentina giocherà in questa seconda fase del suo precampionato. L’avversaria questa sera (inizio ore 21) sarà il Betis Siviglia.

Questo match sarà visibile soltanto su OlyBet.tv, broadcaster ufficiale per questo incontro così come per quello già giocato contro il Qatar. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva e gratuita, a patto che i tifosi si registrino sul sito in questione e lascino una serie di dati.

Il collegamento inizierà alle 20.30 circa e la gara sarà visibile attraverso smart TV, smartphone, tablet e pc.

Se non avete possibilità o voglia di registrarvi, vi ricordiamo che Fiorentinanews.com seguirà l’evento con la consueta diretta testuale, la descrizione delle azioni in tempo reale e con un ampio post partita.