Bia: “Sono convinto che la Fiorentina farà qualche colpo. Papu Gomez occasione a zero”

A Radio Toscana ha parlato il procuratore sportivo Giovanni Bia, intervenendo su alcune occasioni di mercato che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono sicuro che qualche colpo di mercato la società lo regalerà ai tifosi. In attacco serve gente che sappia cambiare le partite, come il Papu Gomez o Boga. L’argentino potrebbe essere un’occasione a costo zero importante, perché è un giocatore polivalente”

“Anche Boga ha grandi qualità, ma oltre queste non può andare. Non è adatto al gioco di Gasperini e l’Atalanta pensava d cambiarlo, ma non c’è riuscita”.