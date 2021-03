Biafora: “Vlahovic non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Petrachi? Si dice che al 99% ripartirà da Firenze”

Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, è intervenuto a Lady Radio a poche ore dal calcio d’inizio di Fiorentina-Roma.

Queste le sue parole: “I giallorossi su Vlahovic? E’ un giocatore che piace tanto a Tiago Pinto. La Roma ha due obiettivi prioritari per l’estate: un portiere e un attaccante. I giallorossi hanno parlato un paio di volte con gli agenti del serbo negli ultimi mesi, vediamo se la società avrà la capacità di fare un investimento del genere. Per quel che ne so io, Vlahovic non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Non sarà facile, anche perché Commisso non ha intenzione di svendere il giocatore e il contratto in scadenza nel 2023 gioca in favore del club viola”.

Si parla anche di Petrachi, accostato alla Fiorentina: “Pochi giorni fa il ds ha vinto la causa contro la Roma. La questione non sposta il discorso, dato che può accordarsi con chiunque ed è libero di firmare. Se dovessi fare una scommessa, lo vedo alla Fiorentina: mi sono arrivate tante voci negli ultimi mesi in tal senso. Anche i collaboratori di Petrachi sono stati pre-allertati, qualcuno dice che al 99% la sua nuova avventura sarà a Firenze. Credo che possa essere il ds giunto per ricompattare l’ambiente e far ripartire il progetto viola. Ha avuto intuizioni come Villar e Ibanez, pagati quindici milioni di euro in due. Poi ci sono Veretout, Smalling, Mkhitaryan: alla Roma ha sbagliato solo Pau Lopez, pagato trenta milioni”.