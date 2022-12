Bianco: “Anche oggi traversa e poi parata, non riesco a trovare il gol ma cresce il feeling con la porta. Per i giovani è essenziale allenarsi con la prima squadra”

Al termine dell’amichevole vinta con l’Arezzo, Alessandro Bianco commenta la prova della Fiorentina ed il momento viola: “Quello di oggi fa parte dei test che ci servono per mettere minuti nelle gambe. Avremo un’ampia serie di amichevoli prima tornare in campo e sono più utili degli allenamenti senza dubbio. Sarà fondamentale ritrovarsi atleticamente e tatticamente magari rinfrescheremo qualcosa che come dice il mister si può dimenticare”.

Prosegue il 2002 gigliato: “Il gol? Anche oggi parate, traversa, niente gol (ride ndr) ma diciamo che c’è più feeling con la porta per me rispetto all’estate scorsa. Con i giovani della Primavera ho già giocato e li conosco tutti, hanno delle qualità, stare in prima squadra farà loro più che bene”.