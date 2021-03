Bianco: Arriva la firma con la Fiorentina

Primo contratto da professionista per il centrocampista della Primavera gigliata

Liete novità per il giocatore della Primavera della Fiorentina, Alessandro Bianco, che ha firmato il suo primo contratto da professionista proprio con il club viola. Ad annunciarlo è stato il suo agente, Giuseppe Galli.

Centrocampista, classe 2002, Bianco è uno di quegli elementi di cui tiene conto l’allenatore Alberto Aquilani. Anche Cesare Prandelli ha una buona considerazione del ragazzo e in occasione della partita di campionato interna contro l’Inter, lo ha convocato in prima squadra per la prima volta.