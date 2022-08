Bianco brucia le tappe: altra grande prova contro il Qatar

Tra le note più liete che l’amichevole della Fiorentina con il Qatar ci lascia, sicuramente c’è l’ottima prestazione del giovane Alessandro Bianco. Il centrocampista proveniente dalla primavera, che già la passata stagione aveva svolto il ritiro con la prima squadra, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Bianco sta in qualche modo scalando le gerarchie e chissà che non punti a vestire presto la maglia da titolare in una delle prossime partite ufficiali della Fiorentina.

Delle doti del ragazzo non si discute, così come delle ambizioni e del temperamento. La Fiorentina potrebbe avere in casa un fuoriclasse pronto a prendere le chiavi del centrocampo. In particolare ciò che ha convinto Italiano è stato il modo in cui Bianco ha giocato nella posizione di regista davanti alla difesa, dimostrando grande personalità nella gestione del pallone. Il giovane viola potrebbe rivelarsi l’alternativa a Amrabat nel ruolo che la scorsa stagione è stato monopolizzato da Torreira.

Nel frattempo Bianco continua a lavorare a testa bassa, mostrando grande disponibilità e attenzione verso le indicazioni di mister Italiano. Ecco che Bianco potrebbe rivelarsi il vero colpo della Fiorentina per questa e le prossime stagioni.