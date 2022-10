Bianco celebra sui social il suo esordio in Europa. E lo omaggia anche Torreira

Il giovane centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, dopo l’esordio ieri sera in campo europeo contro gli Hearts, ha voluto celebrare su Instagram l’importante momento con alcune foto e un’eloquente didascalia: “Una serata che rimarrà con me per sempre”.

Nei commenti, oltre ai complimenti di vari compagni di squadra come Mandragora e Castrovilli, c’è anche quello dell’ex giocatore gigliato Lucas Torreira, che ha postato la seguente dedica: “Bravo hermanito, meriti il meglio”.

Qui trovate il post originale di Bianco: