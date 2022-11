Bianco: “Commisso e Barone mi trattano come un nipote. Nico Gonzalez è il più “pazzo” nello spogliatoio, Saponara il più saggio”

Dall’esordio europeo alla descrizione di alcuni suoi compagni e anche mister Vincenzo Italiano. Tanti i temi trattati dal giovane centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, intervistato dai canali ufficiali viola: “Il supporto dei tifosi per noi è veramente fondamentale. Dopo l’esordio europeo, Barone mi ha fatto subito i complimenti. Sia lui che Commisso mi trattano un po’ come un nipote”.

Sui compagni e non solo: “Nico Gonzalez è il più “pazzo” nello spogliatoio. Saponara il più saggio. Aggettivo per Italiano? Maniacale. Il Viola Park potrà essere un grande valore aggiunto per la Fiorentina”.