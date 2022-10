Bianco da ‘record’: il viola più giovane in Conference League, ma non in Europa. Irraggiungibile… Minelli

Tra le tante note positive di Hearts-Fiorentina 0-3, c’è il debutto stagionale di Alessandro Bianco, che gioca i suoi primi 20 minuti circa in Europa. Un esordio d’eccezione per il numero 42, che si regala il record di calciatore più giovane a giocare in Conference League con la maglia della Fiorentina. Ma se contiamo tutti i tornei UEFA (ancora in vigore), il primato svanisce.

Il portale Transfermarkt stila la speciale classifica dei ragazzi più giovani in maglia viola ad aver debuttato in tutte le competizioni europee. Primo per distacco Simone Minelli, che ha giocato la sua prima partita di Europa League a neanche 18 anni. In questa graduatoria, Bianco è ‘solo’ settimo.

Di seguito, il tweet: