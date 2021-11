Bianco e Dalle Mura sugli scudi. L’Italia Under 20 seppellisce di gol la Romania dell’ex viola Lobont

La sfida tra Italia Under 20 e Romania valevole per il Torneo 8 Nazioni si è conclusa 7-0 per la squadra azzurra di mister Bollini. Allo stadio Ricci di Sassuolo l’ex tecnico della Primavera viola ha schierato dal primo minuto due calciatori della Fiorentina, il difensore Christian Dalle Mura ed il centrocampista Alessandro Bianco. Ottime le prove dei due calciatori viola classe 2002, che si sono messi entrambi in mostra contro la squadra guidata dall’ex portiere viola Bogdan Lobont. Le reti azzurre portano le firme di Vergani, Bove e Oristanio, autori di una doppietta, e di Milanese.

Bianco, faro della Primavera gigliata che ha debuttato in Coppa Italia contro il Cosenza, ha guidato la mediana degli Azzurrini toccando un’infinità di palloni. Schierato da centrale nel 4-3-3, l’ex Chisola ha coniugato come di consueto tanta quantità ad ottima qualità, dando equilibrio in difesa e nella fase offensiva. Il centrocampista viola è poi uscito al 66′, abbandonando il campo anche un po’ dolorante dopo un duro colpo subito. Si è rivisto in campo dopo più di un mese Dalle Mura, reduce da un inizio difficile con la Cremonese, club in cui è in prestito. Il centrale difensivo mancino aveva disputato l’ultima partita proprio con l’Under 20, giocando 45′ contro il Portogallo. Dopo un piccolo problema fisico rivedere in campo il ragazzo per 81 minuti è sicuramente un bel segnale, con la speranza che sappia imporsi anche in Serie B.

Da segnalare l’ingresso ad inizio ripresa del difensore centrale italo-romeno Eduard Dutu, di proprietà della Fiorentina ed attualmente in prestito al Montevarchi in Serie C. Il difensore romano classe 2001, ex capitano della Primavera viola, giocherà per il club aretino fino al Giugno 2022.