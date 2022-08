Bianco e la Fiorentina, avanti insieme. Il centrocampista rimarrà in viola per ritagliarsi spazio con Italiano. I dettagli

E’ vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2025, Alessandro Bianco, e secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il giocatore assistito da Beppe Galli resterà in viola almeno fino al mercato di riparazione. Fino a quel momento il piemontese rimarrà nel gruppo gigliato e tenterà di imporsi in viola.

Il classe 2002 si giocherà le proprie carte a centrocampo, cercando di ritagliarsi spazio anche in virtù dei numerosi impegni della Fiorentina. Ecco quindi la certezza di un’altra opzione in mediana per Italiano, che non ha mai nascosto di apprezzare il giocatore fin dalla passata stagione. La Fiorentina ha fatto muro per il giovane ex Torino: avanti insieme quindi, in attesa di capire come il calciatore risponderà alla fiducia data dalla società gigliata.