Bianco incanta, ok Benassi e Duncan. Alti e bassi per Sottil, Kokorin ancora avulso dalla manovra della Fiorentina

MOENA – Nella terza amichevole stagionale la Fiorentina ha battuto il Levico Terme, club che milita in Serie D, con un perentorio 9-0. Tante le note positive emerse dalla partita per mister Italiano, a cominciare dalla prestazione di Bianco. Il centrocampista classe 2002 si è dimostrato perfettamente a suo agio a giostrare da regista nel 4-3-3 della Viola, in cui interpreta il ruolo certamente più delicato.

Positiva anche la prestazione di Duncan, autore di diverse verticalizzazioni di pregevole fattura che hanno portato a diverse occasioni per la Fiorentina. Molto bene anche Benassi, che celebra la fascia da capitano e la maglia numero dieci con una doppietta nella ripresa. Negli ultimi minuti è uscito dal campo zoppicando e toccandosi l’adduttore destro: la speranza di Italiano è che non si tratti di niente di grave.

A corrente alternata la prova di Sottil: impreciso nel primo tempo, frizzante nella ripresa. Il figlio d’arte viola è uno dei giocatori maggiormente sotto la lente di Italiano, che gli dà costantemente indicazioni sui movimenti da fare. La strada da percorrere è ancora lunga, ma il talento e le prospettive di crescita giocano sicuramente a favore di Sottil. Ancora avulso dal gioco della Fiorentina Kokorin, che si è guadagnato un rigore piuttosto dubbio e l’ha poi trasformato. Nella ripresa il russo si è poi mangiato un gol facile facile, ma a prescindere da questo sembra ancora un pesce fuor d’acqua all’interno della manovra viola.