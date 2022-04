Bianco: “La mia stagione finisce qui. Sul più bello purtroppo non ci sarò, ma questo non toglie nulla a ciò che ci siamo detti e prefissati”

Dopo il grave infortunio alla spalla rimediato durante Bologna-Fiorentina Primavera di oggi pomeriggio, il centrocampista viola Alessandro Bianco ha mandato un messaggio ai tifosi sul proprio profilo Instagram:

“Il destino alle volte è crudele è vero, non tutto va come vorresti. Questa è la vita, questo è lo sport, questo è il calcio. La mia stagione finisce qua( sul campo), ma sarò il vostro primo tifoso , sarò sempre al vostro fianco amici miei, voi che mi avete accompagnato in questo anno straordinario.

Sul più bello purtroppo non ci sarò, ma questo non toglie nulla a ciò che ci siamo detti e prefissati.

C’è rabbia, c’è tanta rabbia quanta la voglia di tornare a fare ciò che amo di più al mondo!

Non era ciò che avevo sognato, non è il miglior finale, ma ora viene il bello ragazzi.

Grazie a tutti per i messaggi e grazie a tutte le persone speciali che mi circondano.

Vi voglio bene, Ale!”