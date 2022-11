Bianco: “L’esordio in Europa è stato una grande emozione. A questi livelli se sbagli mezzo allenamento…”

Il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata: “L’esordio in europa è stato una grande emozione. Ero molto tranquillo quando sono entrato in campo, forse anche per il risultato. Era tanto che aspettavo questo momento, quindi ringrazio il mister e i miei compagni. Non ho festeggiato, perchè praticamente giochiamo ogni tre giorni”.

Poi ha proseguito: “Passaggio Primavera-Prima squadra? Restare in una rosa che è nelle competizioni europee, è una grande soddisfazione. A questi livelli se sbagli mezzo allenamento, è complicato poi andare bene in partita. Caratterialmente sono un ragazzo abbastanza “freddo”. Non ho paura delle critiche”.