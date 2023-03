Bianco, niente operazione. Pronta l’apposita mascherina anche per lui

Per il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, dopo l’aggressione, almeno sotto l’aspetto psicologico, il peggio sembra essere passato. Ieri sui social ha scritto: “Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto, sto bene. Love, love, love”, con tanto di cuoricino viola. Peggiori saranno però i postumi fisici, anche se il centrocampista non dovrà essere operato.

Esattamente come avvenuto nel corso della stagione per Amrabat e Bonaventura – entrambi alle prese con la rottura del setto nasale – Bianco dovrà indossare una mascherina che gli verrà messa a disposizione nelle prossime ore e che gli consentirà quantomeno di figurare in panchina per la gara di domani con il Lecce. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.