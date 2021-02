Bianco: “Oggi abbiamo avuto otto-nove occasioni nitide, loro con tre tiri ci hanno fatto tre gol, siamo stati molto ingenui”

Al termine di Empoli-Fiorentina Primavera ha parlato ai canali social della società viola Alessandro Bianco. Queste le sue parole: “Il passivo è stato sicuramente più pesante rispetto a quello che si è visto in campo. Noi abbiamo avuto 8-9 occasioni nitide, loro con 3 tiri ci hanno fatto 3 gol. Il risultato però parla chiaro e dice 3-1. Siamo stati ingenui a non chiuderla quando eravamo in vantaggio. Ci sono stati anche degli errori arbitrali ma non ci possiamo attaccare a questo perché oggi la colpa è solo nostra. Fortunatamente tra due giorni c’è la partita con la SPAL, ci possiamo subito riprendere da questa sconfitta che non meritavamo”.

